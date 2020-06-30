新華社公布，大陸全國人大常委會30日表決通過「中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法」，大陸國家主席習近平簽署主席令予以公布，自公布之日起施行。

30日上午，常委會組成人員162人出席會議，會議經表決，全票通過「中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法」。

下午，常委會舉行閉幕會。常委會組成人員163人出席會議，會議經表決，全票通過「全國人民代表大會常務委員會關於增加〈中華人民共和國香港特別行政區基本法〉附件三所列全國性法律的決定」，決定將「中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法」列入「基本法」附件三，明確由香港特別行政區在當地公布實施。

這部法律共6章、66條，是一部兼具實體法、程序法和組織法內容的綜合性法律。法律明確規定香港特別行政區維護國家安全的職責和機構，分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪四類罪行和處罰，案件管轄、法律適用和程序，中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全機構等內容，建立起香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。

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