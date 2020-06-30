長華（8070）於6月30日召開董事會，討論108年下半年度盈餘分配之現金股利發放相關細節。長華108年下半年每股配發8.5元現金股息，該次除息基準日訂為7月24日，除息交易日為7月16日，最後過戶日為7月19日，停止過戶期間為7月20日至7月24日，現金股利發放日則為8月14日。

此外，長華今日董事會通過參與認購天正國際精密機械股份有限公司（以下稱天正國際）私募特別股，預計以每股36.8元認購3,700張，交易總金額為1.36億元。經此次認購後，長華對天正國際的持股比例將由2.31％提高至12.08％。

長華董事長黃嘉能表示，長華與天正國際合作已逾半年，雙方合作愉快且順利，目前已有營收貢獻產生，雖然金額不大，但未來成長可期。天正國際自動化生產設備市場之相關產品及服務已逐步導入長華既有半導體客戶體系。

同時長華的被動元件相關材料也借重天正國際的經驗打入被動元件產業，以提升雙方的產品多樣化及市佔率，綜合長華及天正國際各自在半導體及被動元件產業的專長及市場經驗，達到雙贏效益。長華將視合作後續業務發展需求，必要時增加對天正國際的持股，未來不排除進入天正國際董事會，強化雙方合作關係。

長華2019年12月30日董事會決議通過與天正國際簽訂協議書，雙方將採分階段策略合作，希望能結合雙方產業資源、業務與技術優勢，進一步拓展產品組合與客戶基礎，以達到擴大營運規模、提升獲利之目的。

(工商 )