Microchip Technology推出全新MXT288UD觸控螢幕控制器系列 ，擴展其市場領先的maXTouch產品組合。該系列是業界最小的汽車級封裝觸控螢幕控制器。MXT288UD-AM和MXT144UD-AM元件擁有低功耗模式、支援極端天氣操作和手套觸控檢測功能，可用於汽車、摩托車、電動自行車和共用汽車服務中的多功能顯示幕、觸控式螢幕和智慧面板。

MXT288UD-AM和MXT144UD-AM支持輔助式小尺寸觸控面板，可置於汽車內部和機車外部，例如把手、車門、電子鏡、控制旋鈕、方向盤、座椅之間或扶手上。憑藉MXT288UD系列的小型7x7 mm汽車級VQFN56封裝，一級供應商可將電路板空間減少75％，並最大程度減少這類緊湊型應用的整體物料清單（BoM），同時足以滿足市場對卓越可靠觸控性能的要求。

該系列的低功耗觸摸等待模式功耗不到50μA，即使為了省電或避免在夜間干擾駕駛員而關閉顯示幕，系統也能保持對使用者的回應。只要觸摸面板上的任意位置，就能喚醒系統。

此外，MXT288UD-AM和MXT144UD-AM元件能夠透過各種覆蓋材料和覆蓋厚度（如皮革、木材或凹凸不平的表面）檢測和追蹤厚手套多指觸控動作，即使在顯示幕表面潮濕的情況下也是如此。

通常，這類覆蓋材料的介電常數會限制觸控檢測，但該元件提供了一種獨特的解決方案，可以透過專有的差分相互（differential mutual）採集方案，以高訊噪比（SNR）可靠地檢測和追蹤多個手指。例如，在一般的汽車應用中，這種可靠的觸控功能可幫助用戶在任何環境下（如雨、雪或極端炎熱天氣）透過外部顯示器上的觸控控制器進入汽車。而在摩托車和其他機動車輛也同樣受益於這種防極端天氣的設計。

作為完整解決方案，MXT288UD系列提供成熟的韌體，根據汽車SPICE流程開發，並已通過AEC-Q100認證，協助當今的汽車製造商輕鬆將其整合到現有系統中，降低風險並加快上市時間。

Microchip人機介面和觸控產品部副總裁Fanie Duvenhage表示：「汽車OEM廠商希望透過智慧面板和多功能顯示幕來增強用戶體驗，讓用戶在享受便捷的同時免受環境干擾。為滿足市場需求，Microchip在其業已領先的汽車觸控式螢幕解決方案產品組合的基礎上，打造出全新MXT288UD電容式觸控螢幕控制器系列。該系列是業界最小的汽車級封裝觸控螢幕控制器，具有高效能和低成本的特點。」

(工商 )