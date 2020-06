奇景光電(納斯達克代號:HIMX)今(30)日宣布推出WiseEye WE-I Plus HX6537-A處理器,提供在Google TensorFlow Lite for Microcontrollers平台上支援AI深度學習解決方案。奇景在此次與Google的合作中,提供HX6537-A以及基於神經網絡(Neural Network)的軟體開發套件(SDK),讓開發人員可以在Google TensorFlow Lite for Microcontrollers平台上,開發運行於微控制器上的深度學習推理,提高整體系統AI性能。

奇景的WiseEye WE-I Plus解決方案,是由奇景自行開發的 HX6537-A處理器和 AoS(Always-On Sensor)影像感測器所組成。開發人員可以利用WE-I Plus平台與Google TensorFlow Lite for Microcontrollers的整合生態系統產品鏈,來發展客戶各式電腦視覺、語音驅動型終端人工智慧產品及市場擴展,再應用於新式筆記型電腦、電視、家電和電池驅動IP監控等市場。

奇景HX6537-A深度學習處理器方案的主要優點,為提供包括超低功耗高性能AI處理器、支援Google TensorFlow Lite Microcontrollers 平台,及整合奇景 AoS影像感測器等三個獨特功能所組成。

HX6537-A處理器採用可編程DSP,運行頻率可達400MHz,具有高效能多層級電源方案,該方案結合了CDM、HOG和JPEG硬體加速器,可提供即時動態檢測、目標特性檢測和壓縮影像處理。

處理器可持續保持低功耗模式,直到加速器識別出目標物移動行為後,再啟動DSP運行於Google TensorFlow Lite for Microcontrollers平台的上NN神經網絡推理,執行所需的電腦視覺或語音驅動操作,並透過TLS傳輸協定,將處理後的詮釋資料數據發送到主系統單晶片(SoC)或雲端服務,進行雲端平台大數據資料分析及應用程序操作。在HX6537-A平台上,Google Person Detection模型推理範例的平均功耗可低於5mW。

藉由TensorFlow Light for Microcontrollers生態系統產品鏈,開發者可以搭載奇景低功耗HX6537-A深度學習處理器,來訓練及實現各式TensorFlow應用模型。在軟體開發工具方面,奇景提供高整合度WE-I Plus SDK.AI軟體開發套件,支援為TensorFlow Light for Microcontrollers專屬優化的機器學習推理(MLI)程式庫,可有效加速TensorFlow Light for Microcontrollers核心運算能力,比參考推理核心運行快5倍速度,將使開發人員能夠從性能和全面的基於神經網絡的機器學習模型在HX6537-A平台中受益,輕鬆部署其影像和語音的AI應用。

為了滿足整體系統的低功耗需求,HX6537-A提供專有的影像感測器介面,可與奇景超低功耗AoS(Always-On Sensor)感測器解決方案配合使用,支援高達VGA @ 60fps的影像輸入和快速喚醒功能,快速捕捉感測器影像。此外,奇景 AoS影像感測器的平均功耗可小於1mW。

Google TensorFlow Lite Microcontrollers 技術開發主持人Pete Warden表示,奇景 WE-I Plus與AoS影像感測器相結合,拓展TensorFlow Lite生態系統產品鏈,為開發人員實現同時具備高性能和超低功耗智慧感測應用的可行性。

奇景光電執行長吳炳昌表示,公司持續展現、開發及創新技術方面的專業知識,使奇景能夠與AI及AIoT行業領導者如Google等合作。奇景HX6537-A的獨特設計,提供基於CNN最新深度學習SDK.AI與Google TensorFlow Lite for Microcontrollers平台一起使用,使開發人員和客戶能夠加快電腦視覺應用程序的開發速度,實現系統終端人工智慧AI應用達成超低功耗的目標。

奇景光電已於2020年6月17日,在Google Tensor Flow Lite for Microcontrollers GitHub公開展示 WiseEye WE-I Plus增強AI深度學習的範例。

(工商 )