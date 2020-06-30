搶攻暑假旅遊旺季的到來，台中各大飯店紛紛推出優惠案搶客。其中，麗寶福容大飯店7/1至8/30推出「馬拉20COOL浪慶典」麗寶假期餐飲系列活動，廚藝總監阿基師端出獨家摩天輪港點、日式海膽料理大餐、以梨入餐等新菜色搶市，餐飲消費單筆滿888元，還可玩「轉8幸運轉輪」。

另外，福容大飯店連鎖趁勢推出「振興12倍券」，凡於9月底前至全台福容任一分店，持振興三倍券不限金額消費，即贈共價值9,000元的住宿及餐飲抵用券。

麗寶福容大飯店表示，後疫時期，國旅市場呈現報復性反彈，7月份每個週六訂房已全數客滿，鼓勵民眾週日到週五間出遊；餐飲部份，自7/1起至8/30推出「馬拉20COOL浪慶典」麗寶假期餐飲系列活動，適逢水梨季，也特別跟台中在地東勢農會合作「以梨入菜」，推廣吃在地，食當季。

其中，福粵樓有「天空之夢雙人港點宴」599 +10％元，菜色有招牌蝦餃皇、蛤蠣蒸燒賣、蟹黃蒸燒賣、香茜魚翅餃、韭黃鮮蝦腸、鮮蝦腐皮捲等招牌料理；順園日式料理單點海膽大餐「干貝海膽握壽司、海膽玉子蒸、澎湖中卷雲丹燒、野菇海味雙卵炊飯、石板牛肉佐北海道海膽」180+10％元起；田園咖啡廳晚餐時段則提供當季鮮魚、竹筍料理等海陸百匯，每位980+10％元。

福容大飯店廚藝總監阿基師表示，福粵樓一直是福容大飯店的招牌餐廳，每日現做港式點心是熟客的最愛，把必點港點大集合推出雙人份呈現，以摩天輪呈現的精華版，不但與「天空之夢」相呼應，雙人份量也剛好。

(工商 )