證交所指出，明（7月1日）共計有台化（1326）等21檔上市股除息，預估市值將減少771億元，指數也將蒸發25.5點。

這21檔個股包括台化、伸興、聲寶、南僑、五鼎、凱撒衛、固緯、偉詮電、全新、裕民、雄獅、富邦金、國泰金、遠見、新至陞、康普、全國電、羅麗芬-KY、南茂、日友、欣高等。

(工商 )

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