桃園一家桌遊店，被警方破獲其實是百家樂賭場，更明目張膽在路邊營業，為了吸引賭客，找來年輕長腿正妹，並穿上窄裙黑絲襪，警方獲報後前往賭場逮人，除了查扣數百萬元現金，現場還發現高達「284億的籌碼」。

這家位於桃園區大同路上某間桌遊店，實際上是百家樂賭場，警方調查發現，賭場主要負責人是26歲趙姓男子，他用LINE群組招攬熟客入場，接著派出10多名穿著黑絲襪、窄裙，身材姣好的正妹荷官「服務」，被正妹包圍下，賭客們各各豪氣開賭。

掛羊頭買狗肉遭識破，警方破獲包括趙男在內15名工作人員、賭客24人，令警方意外的是，賭桌上現金賭資大約數百萬元，但用來賭博的籌碼總數竟高達284億元，與真實現金賭資差距非常大，讓警方大開眼界。

另外，警方也再賭場附近出租套房裡，找到小金庫，若賭博時現場現金不夠，趙男派員工到金庫拿錢，裡頭至少有上百萬現金，涉案人員遭逮捕後，全遭送辦。

(中時電子報)