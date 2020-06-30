時代力量高市議員林于凱質詢踢爆，韓市府新聞局採購標誌時根本沒有和設計者簽約、也沒有開放授權。（高雄市議會提供／袁庭堯高雄傳真）

日前高市府交通局已取得「Love高」創作者賴岳興的口頭同意，未來會再取得書面授權，確保該Logo能繼續使用。（本報資料照／袁庭堯高雄傳真）

高雄市代理市長楊明州甫上任，高市府新聞局就把官方臉書「樂高雄」大頭貼從韓市府的「Love高」換回菊市府的「彩帶高」，引發爭議。時代力量高市議員林于凱質詢踢爆，韓市府新聞局採購標誌時根本沒有和設計者簽約、也沒有開放授權，要求提出檢討。

代理市長楊明州日前對外解釋，「Love高」有著作權限制、僅限新聞局使用，目前新聞局仍在跟原創者協商中。林于凱追查發現，此案採購金額為97000元，市府得不經公告程序逕洽廠商採購。程序雖然合法，但韓市府竟然沒有和負責設計的正修科技大學視覺傳達設計系老師賴岳興簽約，授權範圍據傳也只寫在報價單的規格書中。

此外，高市府2019年3月13日舉辦「市府整體視覺設計、禮品開發協調跨局處會議」最後還決議各局處皆可使用「Love高」標誌，新聞局4月也發文給各局處提供Logo檔案的下載連結。林于凱質疑市府擅自將著作權人的作品擴權使用，已觸犯《著作權法》，要求新聞局檢討。

楊明州回應，「彩帶高」是市政會議正式通過的市徽，以代理市長的立場，必須恢復使用。但YouBike 2.0等設備若已漆上「Love高」，不會強制要求更換。

據了解，目前僅交通局有取得賴岳興的口頭同意，未來會再取得書面授權，其餘各局處仍未取得授權。

浩業律師事務所律師葛光輝表示，此案涉及《著作權法》授權、侵權兩部分。高市府相關局處若未取得著作權人授權、又繼續使用「Love高」標誌，可能面臨民事損害賠償及刑事責任。

(中時 )