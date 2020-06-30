盧秀燕表示，台電每年預算達6000億，市府對中火處罰2000萬元，對台電來講根本「不痛不癢」。（陳世宗攝）

中火重啟2號燃煤機組，台中市政府祭出最高2000萬元罰單，並依空汙法規定函送台電董事長楊偉甫，移請台中地檢署依法偵辦；市議員劉士州今日質詢說，市長盧秀燕是否可對台電斷水斷電？盧秀燕說，市府對台電重罰效果有限，台電1年預算高達6000億罰2000萬元，台電根本不痛不癢。

中火重啟2號燃煤機組引爆中央與地方角力戰！30日成為市議會市政總質詢藍、綠關切焦點。藍營市議員劉士州說，台中市是依法行事，台電竟選端午連假前，重燃中火2號燃煤機組，靠的就是有中央在背後撐腰，台電有強力靠山有恃無恐，希望市府堅持到底。

劉士州指出，這種事情要是換成民間單位，早就被斷水斷電；台中市府要再硬起來，針對中火違規是否可比照民間違規，祭出斷水斷電的處置。盧秀燕說，市府開罰引起民眾嘩然是因2000萬對一般市井小民是不得了的數字；但對台電根本不在意這張2000萬罰單。

盧秀燕表示，台電每年預算達6000億，市府對中火罰2000萬元，對台電來講根本「不痛不癢」，因花的都是民眾納稅錢，但這已是市府能裁罰的最高罰金；台電預算來自民眾納稅及國家的錢，國營機構受罰也是用公家的錢支付，不像民眾受罰是用自己的錢繳交，當然無感；但市府還是會依法執行。

盧秀燕強調，台中市無論公私單位違法一樣都會處理，未來有決心會全力改善台中市的環境及各種汙染，執法不分私人或公家。。

(中時 )