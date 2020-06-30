今年上半年的台股大洗三溫暖，一度從12000點附近跌到8523點，然後再由8523點漲到11700點附近，以振幅來看，一來一回間超過6000點！每一位看對且做對的朋友收穫滿滿，其中在第2季的上攻行情，高價股更扮演了多方要角，讓參與其中的四大基金和壽險公司，創造出可觀的績效。以新制勞退基金為例，目前已是祥碩、譜瑞、緯穎、鈊象、玉晶光、聯發科和力旺等高價股的前十大股東，據媒體報導，該基金靠著上述7檔高價股，在這波反彈就賺進了57.9億元。

根據統計，近日台股「500元俱樂部」的數量已來到18檔之多！這些公司包括了蘋果概念、IC設計、伺服器、遊戲業等電子次產業，如蟬連9年股王的大立光即是聚焦高階光學元件，這幾年業績都有一定水準，而股后的電源管理晶片大廠─矽力-KY，則是搶進電動車、自動化和資料中心市場有成，業績也持續走高。另外，如生產遠端伺服器管理(BMC)晶片的信驊、與AMD合作的祥碩、生產高速傳輸介面晶片的譜瑞-KY等都是在這波全球變局下的受惠者，近期股價紛紛漲到千元以上，成為市場焦點。

只是這些吸金的高價股並非一開始就是千金身價。矽力-KY今年3月股價跌到666元，信驊2018年10月股價跌到345元，祥碩今年3月股價跌到564元時，當時僅有四大基金、壽險公司、與少數大戶等敢於用「養小雞」的方式進場承接，同樣的現象也在鈊象、富邦媒、愛普、力旺等股身上出現。如今隨著高價股成為資金追逐焦點，把這些股票從小雞養到大金雞的他們自然成為贏家，因為所謂的高價股，以前也是低價股。

勇於卡位小雞，然後從小養大，這當中有幾個技巧可供觀察。首先是在全球科技供應鏈中具有關鍵地位，不易被取代的公司，再來是搭上時代趨勢，如宅經濟、伺服器、遠端應用等，接著是能與國際大廠密切合作，有顯著的業績貢獻為佳。

實務上，股本與市值不能太大，要給資金想像空間，有法人持股者為優先，然後不一定單找上市櫃公司，部分興櫃公司由於搭上時代趨勢，也要列入觀察。不要等到成為話題再想是否進場，在一開始就好好做功課，機會一直都在。

(中時電子報)