華夏科技大學企業管理系14名學生考取高階調查與研究方法分析師證照。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學企業管理系14名學生考取高階調查與研究方法分析師證照。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學企業管理系老師李麗美開設市場調查與分析課程，課程目標為養成同學市場調查與分析的專業知能，作為企業採用大數據分析以了解市場及顧客需求，進而預測市場趨勢，洞悉消費者行為，使企業更能有效管理庫存，以及開拓更多新客源，進一步增加公司的利潤。

課程結束前，為使學生能學以致用，更舉辦證照輔導班，共有14位同學在老師用心指導下，考取高階調查與研究方法分析師證照。14位同學藉由證照訓練，具備更佳專題研究能力，更有機會成為專業市場調查分析人員，對未來就業或轉職有更佳的競爭力。學生們對於李老師的指導，紛紛表示獲益良多。

李麗美表示，課程與證照輔導結合，主要學習市場調查相關概念，包含資料蒐集、分析與報告的撰寫等實務運用與統計分析技巧，一方面讓學生瞭解該如何有效達成調查前評估與規劃，另一方面，增進學生信心與興趣，最後輔導證照考試強化學生職場學以致用能力。以下為學生獲得證照後感想。

學生毛嘉玲說，感謝老師犧牲自己課外時間替學生們上課，更激勵自己順利考取師範大學體育學系運動科學碩士班，感謝老師栽培讓自己可以滿載著知識與應用走出校門。

學生蘇秀珊表示，就讀滿一年已經考取金融資訊分析師、人工智慧應用與技術2張證照後，這次又考取高階調查與研究分析師證照，感謝華夏老師們的認真教導。

學生詹文玲開心說，「可以拿到證照很開心！」學生王雪秋表示，就學期間已考取2張證照，感謝老師的鼓勵及輔導，考取證照除了能夠證明自己在調查與研究方法分析領域的專長之外，也肯定自己的能力，提升自我價值，建立自信心。

學生唐龍晃表示，做任何決策和投資都需要用到市場調查，只有經過專業的數據收集，才能讓企業更了解市場，進一步為企業做出謀劃，從而實現更科學的決策。

(中時 )