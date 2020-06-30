郭珍弟（左起）跟余佩真合作電影《戀愛好好說》。（姚經玉提供）

為宣傳彰化觀光旅遊、在地文化特色，彰化縣政府今年首次舉辦微電影創作獎徵選活動，今日在縣府中庭舉辦宣傳記者會，而彰化縣政府補助拍攝的電影《戀愛好好說》導演郭珍弟、行銷總監姚經玉、電影女主角台北電影獎最佳新演員余佩真均前來共襄盛舉。

首屆微電影創作獎徵選活動，採「先拍後審」方式，徵選片長3-5分鐘影片，徵件日期到9月15日截止。總獎金100萬元，預計選出5個獎項11名得獎作品，分別為金獎1名獎金20萬元，銀獎2名獎金15萬元，銅獎2名獎金10萬元，佳作3名獎金5萬元，網路人氣獎3名獎金5萬元。

因為新媒體的快速崛起，以及行動載具的普遍使用，網路訊息傳遞已成為最有效的宣傳管道，縣府希望透過本次的影片徵選活動，選拔出最好的代言作品，將幸福彰化味透過網路影片傳遞，無遠弗屆的宣傳出去，最後達到吸引民眾前來彰化深度旅遊的效果，以帶動彰化觀光人潮。詳細活動內容與簡章請上彰化縣政府新聞處官網。

(中時 )