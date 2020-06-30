「Love高」、「彩帶高」都具有高雄意象，改用的過程先是引發政治操作爭議，又爆出未簽約的問題。前市府透過市政會議擅自擴權使用，若著作權人依法求償，賠償金可能遠大於採購金額，得不償失。

韓市府新聞局向創作者採購「Love高」時，雙方僅在報價單上註明授權範圍「僅限新聞局使用」。但法界認為，此舉已具備法律效益，市府不得擅自擴權、讓其他局處使用該標誌。

《著作權法》第37條第1項、第2項明定，著作財產權人得授權他人利用著作，其授權利用之地域、時間、內容、利用方法或其他事項，依當事人之約定；其約定不明之部分，推定為未授權。非經著作財產權人同意，不得將其被授與之權利再授權第三人利用。

此外，侵權部份更有民事損害賠償及刑責。非新聞局使用的範疇，著作權人可以主張《著作權法》第84條規定，要求市府停止使用。該法第88條更明定著作權人可請求法院依侵害情節，請求1萬元以上、100萬元以下賠償。損害行為屬故意且情節重大者，賠償金額更得增至500萬元。此外更有第91條刑事責任，相關人員可處3年以下徒刑併科75萬元以下罰金。

但其實，《著作權法》屬告訴乃論罪，原創者可依法主張權利，也可在事後補同意授權，市府即可免除違法之嫌。該事件也警惕市府單位在採購時，應謹慎訂立合約，莫忘「依法行政」的基本原則。

(中時 )