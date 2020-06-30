巴西聖保羅州長多利亞（Joao Doria）周一表示，預期本周取得巴西聯邦主管機關批准，以中國科興生物製品公司研發新冠肺炎疫苗CoronaVac進行實驗，有約9,000名志願者登記接受測試。目前巴西累計確診逾137萬人為全球第2高。

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