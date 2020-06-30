Covaxin成印度首款獲批准臨床實驗的新冠肺炎疫苗 19:082020/06/30 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印度巴拉特生技（Bharat Biotech）周一表示，其跟印度醫學研究委員會（ICMR）的國家病毒研究所（NIV）合作研發治療新冠肺炎的疫苗Covaxin，成為印度政府批准首款進行人體第1和第2階段臨床實驗的疫苗。其計劃7月開始實驗。 (工商 ) #Covaxin #臨床實驗 #首款 #印度 #疫苗 也許您會感興趣 財經熱門新聞 香港問題炸開！陸美打金融戰 4大銀行32兆資金恐遭殃 - 財經 川普猛追殺 北京不報復？專家爆陸最致命武器 - 財經 美元暴貶35％霸主崩潰？ 謝金河：人民幣想取代差這關鍵 - 財經 英政壇掀封殺華為風暴 專家警告：比美禁令、斷供還恐怖 - 財經 中美半導體肉搏戰 這些台廠左右逢源大利多！ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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