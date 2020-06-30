印度巴拉特生技（Bharat Biotech）周一表示，其跟印度醫學研究委員會（ICMR）的國家病毒研究所（NIV）合作研發治療新冠肺炎的疫苗Covaxin，成為印度政府批准首款進行人體第1和第2階段臨床實驗的疫苗。其計劃7月開始實驗。

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