基米（4195）公告，配合集團營運調整，原任董事長游卓遠為專心致力發展「基育生物科技股份有限公司」並專職該公司董事長一職，擬自109年6月30日起辭任董事長、總經理一職，新任董座、總經理由周孟賢接任。游卓遠辭任後，仍保留董事一職，並專任公司技術長一職。

基米轉投資世基生醫持股近20％，而世基與金萬林（6645）簽訂委託代工合約，5月底前完成檢測套組的生產線建置，在全球通路共同行銷，而台灣政府規劃下一波釋出的核酸檢驗法(RT-PCR)的商化案，也全力爭取。

金萬林公告開發新型冠狀病毒SARS-CoV-2核酸檢測試劑套組已取得衛福部醫療器材專案製造可販售核淮，也為世基、基米增添新冠檢測商機題材，雨露均霑看旺。

基米去年扭轉上半年小虧的窘境，獲利衝上8493萬元，以股本5.78億元計算，每股稅後盈餘為1.5元，配發現金股息1.2元。

(工商 )