李友廷去年在選秀節目《聲林之王1》奪下總冠軍，持續釋出多首歌曲Demo，他近來演唱夯劇《誰是被害者》插曲，再推出新單曲〈都好〉，日前邀來姚愛寗一同拍攝MV，他首次與女演員對戲，當場直喊：「超級緊張！」

2人首度合作，在片場一起聊天後，默契十足，還一起即興設計加戲在MV挑戰跳舞，讓李友廷秀出舞蹈處女秀，當天收工後，他表示在MV裡的舞蹈表現頗沮喪，「因為我的肢體本來就沒有很好，加上當下導演希望可以保留一些笨拙感，但我是想要再跳得更溜一點。」

在MV中，李友廷飾演老舊旅館裡的服務生，面對整天乏味的工作，提不起勁，直到遇見由姚愛寗飾演的房客後，無聊生活終於亮起浪漫的光彩。他們有許多逗趣互動，這也是李友廷第一次親自參與MV演出，在拍攝時，他頻頻忍不住害羞而笑場，「我常常會擔心沒辦法記住導演所有的指令和走位，但很感謝Pipi（姚愛寗）人很好地給了我很多幫助。」

(中時 )