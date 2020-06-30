張亞中提出的三種國民黨兩岸論述比較圖(張亞中提供)

國民黨陷入兩岸新論述之爭，雙方相互批評對方為燥進或陳腐，對此孫文學校總校長張亞中撰文直言，其實他們各有盲點，都站不住腳，他主張國民黨應有的兩岸新論述為兩岸和合。

張亞中分析，國民黨內的兩岸論述可分為三種。一是以馬英九、吳敦義等為代表的「九二共識、一中各表、不統不獨、維持現狀」派，他們最大的迷失在於以為這樣的主張可以確保兩岸的和平發展。其實他們錯了，過去馬英九執政八年以來，兩岸有密切的人員經貿往來，但是政治敵對關係沒有解決。「經濟密切、政治敵對」的不對稱矛盾現象，使得國民黨被輕易扣上「親中賣台」的帽子。「不統不獨、維持現狀」的主張，更是無法為台灣引領明確的未來。民進黨最近的兩次大選獲勝，已反映出國民黨此一論述的困境，這也是一些年輕世代希望能夠重塑兩岸關係的動機。

第二種以朱立倫、江啟臣為主，他們主張將「九二共識」視為歷史事實及貢獻，認為未來只要高喊中華民國或憲法即可。他們在光譜上不同於「不統不獨派」，更趨向或自許為「獨台」或「華獨」，但是這樣的主張，已違反了「不可主張分裂」的憲法精神，也不符合中國國民黨的存在理念，北京也不可能會接受，且在蔡英文喊出「中華民國台灣」這個新名詞後，「獨台」或「華獨」最多就只是個拿著香跟著民進黨拜的主張而已。如果接受這樣的兩岸論述，國民黨在理念上已經壽終正寢。

張亞中表示，國民黨此次兩岸新論述的討論，基本上就是這兩派人馬的相互較勁。其中有非國民黨籍，無兩岸關係著作的學者參與，且要求黨中央對異議者「清黨」的怪現象；也有黨籍青年嘲諷「九二共識」為過時的傻瓜照相機。他們的主張也遭致國民黨大老們的反撲。表面上紛紛擾擾，本質上是一條「不和時宜」與「方向錯誤」的路線之爭，在與民進黨的台獨路線混雜後，其結果將會使兩岸陷入「要統、要獨、要武」的困境。

張亞中指出，兩岸關係應是國民黨的強項，如果採「獨台或華獨」的新論述，那麼與民進黨已沒有根本的不同，在兩岸中也將失去重要性與必要性；如果不改變原有的論述，國民黨也會陷入進退維谷，無所適從。還好，國民黨內還有在第三種論述。

張亞中說，第三種論述以洪秀柱、張亞中及孫文學校為主，他們認為國民黨與民進黨最大區別，在於國民黨能夠為兩岸帶來真正的和平，而民進黨的分離主義只會為兩岸帶來戰爭。國民黨應該要發展出可以結束兩岸敵對，創造兩岸和合的論述，不是抱缺守殘或放棄原有的兩岸論述，而是「深化九二共識」，從「一中各表」的各自表述走到兩岸應共同接受「分治不分裂」的兄弟關係立場，進而簽署和平協議。

張亞中表示，不同於民進黨是「親美抗中、經分政離」，第一種論述的戰略選擇是「親美和中（執政八年也沒有做到和中）、先經後政（八年結果是只經不政）」；第二種論述是「親美離中、只經不政」，第三種論述是「和陸為基、政經並行」，即主張政治對話與經濟交流要並行，與大陸、美國、日本的關係都重要，但不應是三邊關係，三者關係應如金字塔的關係，兩岸關係為基座，與美日關係分別為第二層與第三層。但很可惜，第三種論述者沒有受邀參與此次國民黨的兩岸新論述討論，茲撰文如上，請國民黨及泛藍思考。

(中時 )