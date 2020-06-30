印度航太公司(HAL)董事長麥德凡(R Madhavan)表示，印度正在同時開發3種新型的自製戰機，以因應不同的作戰要求與下一代戰場環境，分別是空軍光輝2型戰機(Tejas Mk2)、海軍雙引擎版輕型戰機(TEDBF，可視為光輝戰機雙引擎版)，以及第5代高級中型戰鬥機（AMCA）。

噴射戰機世界(Fighter Jets World)報導，麥德凡表示，首先最容易的是光輝2型戰機，然後是TEDBF，最後是AMCA。這3種戰機的原型機，都將在3~4年內完成，7~8年的時間可以量產。

印度自製戰機體型剪影，比對其大小。(圖/http://idrw.org/)

就如麥德凡所說，光輝2型戰機是基於光輝1型為基礎的改良，氣動力外型上變更不大，只是增加了一對前翼，以增進靈活性能。而TEDBF是雙引擎化的光輝戰機，這是基於印度海軍航空母艦的操作需求。至於AMCA，就是全新的戰機研發項目，它將具備雷達匿蹤性能。

麥德凡表示，AMCA戰機目前在初步設計階段，正在準備風洞模型，他希望在2026~2027年可以見到原型機。

被問到既然有第5代戰機研發計畫，為何還保留光輝2型戰機，與雙引擎光輝戰機的項目，他表示「第4代和第5代戰鬥機的性能比對，由於第5代戰機著重在匿蹤性能，所以空氣動力學表現比較差。若將所有的性能要求都放在同一種飛機中，並不是一個好主意。我認為兩種4代戰機，與一種5代戰機，並不會相互取代。」

麥德凡還以美國為例，除了購買F-35外，也在購買F-15這樣子的第4代戰機。

印度國會的國防委員會警告，這是印度第2次立項第5代戰機的研發計畫，在此之前，印度與俄羅斯合作「第5世代戰機」(FGFA)，以Su-57戰機為基礎，已投入了10億美元，但是卻在2018年中止了該計劃，等於資金全部沉沒，如今打算自行研發，難度只會更高。

以下是有關印度的3種新型自製戰鬥機的消息：

1. LCA -Tejas Mk2

LCA是「輕型作戰飛機」( Light Combat Aircraft )的簡稱，之後定名光輝式(Tejas) ，所以LCA與光輝戰機是同一回事。光輝戰機Mk2就是 Mk1的重大改進版，引擎從原先的的GE F404，替換為推力更強大的GE-F414渦輪風扇引擎。在駕駛艙後方增加一對前翼，將可大幅提高飛行機動性。

2. 雙引擎甲板戰鬥機TEDBF

TEDBF將源自光輝戰機海軍版本(海光輝戰機)，海光輝戰機 已經完成起飛與著陸的測試，已確定起落架足夠堅固。

但是，印度海軍不滿意海光輝戰機的性能，一來是航程不夠，二來是武器掛載量太少，使得海光輝戰機被迫放棄。重新開發一種雙引擎戰鬥機，它將增加燃料和武器的掛載能力。

麥德凡說「印度海軍認為單引擎LCA戰機，無法滿足要求，海軍需要的是雙引擎飛機，才能更大的推力攜帶更多武器。我們已啟動該項目，本月已經獲得許可，並且期望它能在6~7年內服役。」

報導說，雖然印度海軍沒有要求匿蹤，但是研發團隊“正在研究至少3種變體，其中一種是無垂尾式戰機，降低雷達反射面。不過也具有前翼，提高機動性與起飛性能。

3. 先進的中型戰鬥機AMCA

印度的第5代匿蹤戰機AMCA計畫，並不是什麼新鮮消息。它已經發展了幾年，最新報導稱，該戰鬥機將與多間私人企業合作建造。印度國防研究院(DRDO)與印度航太公司正在尋求國內的高科技公司加入研發。

根據報導，目前DRDO 正在接洽包括Larsen＆Toubro、Lakshmi機械先進技術中心、Tata 先進系統等三家國防公司。

(中時電子報)