王寶兒／台北報導

文化部近年推行《公共媒體法》修法草案，希望整合華視、公視、中央社、中央廣播電台為「大公廣集團」。文化部長李永得今(30)日受電台主持人蔡詩萍專訪表示，期待大公廣集團未來能以「金控」模式運行，而非中央集權式管理。

李永得表示，目前究竟是要集結大公廣集團，還是各自獨立，仍處於討論階段，核心問題是大家意見仍處於分歧階段，如果董事能順利產生，公視經營團隊就能穩定做長遠規劃。

李永得表示，公廣媒體目前最大的問題是經費來源及董事產生方式，「現在的經費對公廣媒體來說是非常少的，我所看過全世界最小的公共電視大概是澳洲的ABC頻道，他們一年預算有150億台幣，但我們才9億。」

提及大公廣集團，李永得也提出自己的見解，他認為可採如企業般的「金控」模式運行，上設委員會制定績效目標、資源分配，讓各媒體負責人負責經營成敗，而非中央集權式的設立董事長或執行長，一次管理這麼多媒體，如此並不符合「公共」定義。

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