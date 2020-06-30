台中市議會國民黨團議員今日舉行記者會，高喊「抗煤保命、守護健康」！要求學者專家不要做「學術變色龍」。（陳世宗攝）

中火是否應重啟2號機燃煤發電，引爆中央、地方角力戰，台中市議會國、民黨團昨日各舉行記者會互槓。民進黨團總召陳世凱召集環保學者洪正中等人，要求市府拿出解決空汙新政策，不要淪為政治操作。國民黨團書記長陳政顯高喊「抗煤保命、守護健康」，要求學者專家堅守學術貞操不要做「學術變色龍」。

民進黨團昨邀請前中市環保局長洪正中及教授莊秉潔、黃正聰、林子賢等人出席釐清爭議。呼籲盧秀燕不要再拿人民權益搞政治個人秀，回歸理性探討；中火爭議應用科學方式解決，不是用民粹口號或政治動作，最大汙染源是移動汙染源，不要只針對中火。

任內制訂台中市生煤自治條例的洪正中說，自治條例中要中火4年內減煤4成，依民國105年許可證上的生煤許可量是1年2100萬噸、減4成就是1260萬噸；盧秀燕上任後於108年11月間以「誤繕」為由，直接改變原來許可證內容，要求中火提早1年達到1104萬噸目標，違反行政常規及信賴保護原則。

曾參與《台中市生煤管制自治條例》制訂的莊秉潔說，根據自治條例當時制訂的精神，減煤4成先決條件是用天然氣機組取代；目前天然氣機組才剛通過環評，，要求中火4年內減煤「實際使用量」的4成，並對中火開罰撤照、函送台電董事長楊偉甫，這是構陷楊偉甫。

國民黨團書記長陳正顯等在記者會中強調「空汙造成肺癌不分藍綠」，中火為了中部人健康應立即關閉2號機組，民進黨中央對中部人聲音視而不見，根本是「完全執政、完全腐敗、完全霸道！」部分學者在選前稱讚、選後批判，是否因政治立場不同就淪為政治服務的「胭脂」？

黨團執行長吳瓊華及市議員沈佑蓮、李中指出，國民黨籍議員在中火前抗議靜坐是在反映民眾心聲，絕不是搞民粹。前市長林佳龍制定生煤管制自治條例過程中，強調環保是地方政府的權限，但蔡英文的中央政府撤銷市府對中火的相關處分，根本是在打臉林佳龍。

(中時 )