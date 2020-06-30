新北市刑大於工寮內起出改造長槍5枝（火藥式3枝、空氣槍2枝）、土造子彈10顆等證物。（新北市刑大提供）

新北市刑大於工寮內起出改造長槍5枝（火藥式3枝、空氣槍2枝）、土造子彈10顆等證物。（新北市刑大提供）

簡姓男子綽號「阿砲」經常夥同友人前往三峽山區狩獵，擁有多枝非法槍枝，新北市刑大報請新北地檢署陳詩詩檢察官指揮，並組成專案小組積極蒐集渠犯罪事證，於日前掌握藏匿槍械工寮，經持搜索票埋伏守候，逮捕簡嫌。

新北市刑大於工寮內起出改造長槍5枝（火藥式3枝、空氣槍2枝）、土造子彈10顆、裝填改造子彈壓模器具1組、喜得釘底火27顆、空氣槍用鉛彈及銅彈等證物等，全案帶回偵辦。

警方調查，簡嫌對狩獵有濃厚興趣，故從網路自學改槍及造彈技術，購買操作槍後改造成具殺傷力之長槍狩獵，為規避警方查緝，竟將槍械藏放三峽區有木里深山工寮，經警方長達3星期蒐證，掌握相關事證，並立即持搜索票前往工寮搜索。

新北市政府警察局強調，檢肅非法槍械零容忍，將持續掃蕩非法槍械，以淨化轄區治安，並提醒民眾《槍砲彈藥刀械管制條例》於2020年6月10日修正，不再區分制式、非制式槍械，且都以較重刑度論處。

為遏阻改造槍枝氾濫，將「操作槍」納入「模擬槍」管制範疇，違法製造、販賣最高可處無期徒刑或5年以上有期徒刑，併科新台幣1000萬元以下罰金，民眾勿觸法。

(中時 )