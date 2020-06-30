時序進入下半年，兆豐投顧認為，儘管全球疫情仍居高峰，但經濟活動已轉趨活絡，刺激經濟成長率由第二季的谷底逐步復甦，加上各國政府大量寬鬆貨幣政策所釋出的低成本熱錢充斥市場，有利台股反彈走勢的延續。

兆豐投顧指出，第三季是傳統出口旺季，儘管當前市場看法分歧，但疫情若無惡化，傳統旺季成長的機會仍在，投資人可由7月中旬起的台股法說及美股財報公布獲得確認，配合高現金殖利率的優勢，台股在基本面復甦及充沛的資金動能下，下半年不排除將再度挑戰年初12,197點高點。

此外，由於台股與美股科技股連動性高，根據過去10次美國總統大選投票日前120個交易日統計，越接近投票日漲升機率趨緩，因此一旦第三季美股轉呈橫向盤整，對台股的推升效果也將減緩，屆時需留意第四季選後漲多拉回風險。

產業方面，生技與科技等「雙技」仍是下半年主軸，其中科技以5G作為核心，除5G手機無畏疫情，全年可望保持逾2億支的出貨量外，隨著5G時代來臨，整合被動元件（LTCC IPD）用量將呈倍數成長，石英元件平均銷售單價（ASP）及毛利率也可望獲得改善，同時在Wi-Fi 6的發展下，射頻前端產值也節節攀高，加上中系手機品牌廠供應鏈去美化，將有利功率放大器（PA）相關族群。

同時在進入5G基站成長最快速的階段後，新興應用隨之誕生，行動通訊世代更迭，5G產品檢測項目需涵蓋過去與當前世代的範圍，檢測數量及報價走揚趨勢明確，相關檢測廠商商機浮現。

傳產方面，除口罩、疫苗、試劑等防疫相關題材外，零售產業的復甦，以及各國央行寬鬆貨幣政策，預估將帶動房市相關投資再度熱絡，營建與資產股可望受惠，其中營建股相對看好的標的以業績能見度高，且屬於低總價的剛性需求建案為主。

(工商 )