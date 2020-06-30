苗栗在地美食店家為感謝新冠肺炎疫情期間醫護人員的辛勞，發起「您捐一份，店家加碼再捐一份」活動，獲得民眾熱烈響應，募集多達450份物資，昨日將所有物資捐贈大千綜合醫院，感謝醫護人員的辛勞，傳達暖心祝福與鼓勵。

老家生活苗栗店、品園自助餐、Buffett古巴三明治、食當包點心鋪、易家古早味蛋餅、禾心農農場、東海咖啡、David House等8家店家，發起「您捐一份，店家加碼再捐一份」活動，八家店家的代表林志學表示，對於疫情期間，醫護人員堅守崗位、不辭辛勞地照顧病人，讓他們非常感動，因此發起活動，要把對醫護人員的感謝化為行動。

30日大千綜合醫院院長徐千剛向店家與參與的民眾表達感謝，他表示疫情期間許多民眾透過不同的方式，不斷地給予醫護人員鼓勵，讓大千醫護人員十分感動。徐千剛表示，這次捐贈物資的8家店家，都是苗栗在地青年認真努力的經營，發展出具有各自特色的店家與美食，對於他們的用心給予高度肯定，期望透過大家的努力與支持，一同順利度過疫情。

(中時 )