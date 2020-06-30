桃園中壢火車站在27日晚間發生女童被性騷擾的事件。一名吳姓女子帶著3歲女兒到中壢火車站搭車，身後突然冒出一名陌生男子，靠近女兒迅速彎下腰，兩手捧著吳姓女子女兒的臉，嘴對嘴「啵」的一聲親了女童一口後就快步離開，讓女童母親PO網控訴。中壢分局獲報後循線在苗栗逮捕1名短髮酷似男性的外籍女移工，已依性騷擾防治法送辦。

警方透過監視器追查，在苗栗縣苑裡鎮查獲1名酷似男性的短髮外籍移工，該名女移工坦承，當天自己因為酒醉，誤以為身處家鄉看見姪女，才會不經意親吻。

1名吳姓女子在臉書上發文表示，27日晚間8點左右，她帶著3歲女兒到中壢火車站準備搭車回台北，當時她剛從娘家媽媽的車上下車，一手拿行李、一手牽女兒，走沒幾步就突然冒出一名陌生人，彎腰、雙手捧著女兒的臉快速嘴對嘴，「啵」的一聲親她一口，人轉身就走了。當下雖然立刻將女兒拉開，但也已來不及。

事後吳女報警，又感到自責又傷心，表示自己平常都會要求女兒戴口罩，但因為疫情趨緩加上當天天氣很熱，就沒有要女兒戴口罩，直呼自己實在太失職！也生氣為什麼能有這種人，對著一個3歲小女孩性騷擾。同時擔心那個陌生人會不會有什麼疾病傳染給女兒。

(中時電子報)