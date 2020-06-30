前文化部長鄭麗君2017年曾在任內曾提出「中正紀念堂轉型」議題，文化部也舉辦過公聽會，廣納各界意見。如今三年過去，文化部還未有下一步計畫。文化部長李永得30日在作家蔡詩萍節目「Pop大國民」專訪時表示，中正紀念堂轉型問題在他看起來沒有那麼急迫，「我認為還是需要一點時間，雖然也是需要短時間內解決，但不是非常急迫的事。」

蔡詩萍問，關於文化部相關的威權象徵、轉型正義，如何在不挑起社會太多衝突之下處理敏感的爭議？李永得坦承，中正紀念堂有很多歷史的因素，是很困難的問題，也需要很多耐性，但可以參考人權園區，「要超越人的價值來看待這些事。」

李永得表示，目前中正紀念堂要怎麼處理，「坦白說還沒有一個固定方向，也會聽取各方意見。」他舉例，有人建議可以做台灣歷任總統的文物館，或是對應兩廳院可以改做為視覺藝術的殿堂，也有人建議要打掉重建。

李永得表示，在還沒有明確方向之前，只能多聽大家意見，才會知道最後要做決定的時候，一定要面對的問題。

(中時 )