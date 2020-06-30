因手傷休養的中信兄弟「大師兄」林智勝快要回一軍了！領隊劉志威表示，「智勝的恢復的狀況比預期快了2周，保守估計上半季歸隊沒問題。會讓他再於二軍出賽一場，接著教練團就會評估決定下一步如何走？」據此推測，最快下周林智勝就可歸隊，剛好趕上與樂天桃猿爭奪上半季冠軍的關鍵時刻。

林智勝今（30）日在二軍比賽3打數獲1安打、1打點、1保送的正常演出，跑壘狀況也很好。劉志威說，林智勝的經驗不用擔心球感，回到賽場就會自己找回比賽的感覺；要小心的反而是身體的狀況，除了原來的傷處，也要避免其他部位不小心受傷。總之就是不需要勉強，等完全恢復再回來一軍比賽。

本周中信兄弟二軍還有3場比賽，劉志威說，下次林智勝在二軍出賽很重要，賽後教練團就會加以評估。而本周打完後，中信兄弟還剩3場與樂天桃猿的直接對戰，攸關上半季冠軍誰屬？大師兄如果能及時歸隊，無論對士氣、戰力都是莫大的鼓舞。

(中時 )