新冠肺炎疫情影響，不少民眾沒了收入，衛福部5月初祭出擴大急難紓困措施，昨日是申請截止日，根據衛福部統計，截至29日止，全台申請多達50萬3000多件，其中34萬4000多件通過審核，扣除尚有2萬件未審核，審核通過率達71.64％，各縣市平均核發率以屏東縣7.59％最高，其次為連江縣。截至目前為止，總核發金額高達46億1000多萬元，已爆出原先規劃的45億元，官員表示，會想辦法籌錢，讓審核通過民眾都可領到錢。

衛福部社工司司長楊錦青表示，在提出申請的50萬3000多件當中，扣除尚有2萬件未審核，計有13萬6000多件未通過，原因多為本身還有勞保，或是有收入、存款、家戶平均月生活費未達最低生活費2倍的條件。

以申請案件數多寡來看，楊錦青指出，新北市以9萬6000多件排名第一，其次是高雄市7萬4000多件，再者為台中市6萬4000多件、桃園市5萬7000多件、台南市5萬1000多件及台北市3萬5000多件。

如果以各縣市平均申請戶數計算，屏東縣以7.59％居冠，第二則為連江縣7.58％，再者依序為南投縣7.51％、台南市7.4％及桃園市7.08％。楊錦青表示，各縣市昨日的申請案件數將再陸續回報，預計總件數及審核通過的件數及金額均會再往上提高，紓困金預算不足的部分，會再想辦法。

(中時 )