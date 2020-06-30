台電台中火力發電廠的廠長最後走出柵門，出面接下請願書，並承諾會將相關訴求向高層及中央反映。（台中市議會國民黨團提供／陳世宗台中傳真）

台中市議會國民黨團30日傍晚向台電台中火力發電廠遞交請願書，請台電公司發揮專業、勇敢向民進黨中央表達他們的能源政策是錯誤的，並要求立即關閉二號機組。黨團議員在楊瓊瓔立委等人的陪同下，手持由台中市、彰化縣、南投縣三縣市首長與議長簽名的請願書，在火力發電廠前高喊人民最大，要求中火廠長出來面對。

書記長陳政顯表示，世界潮流是減煤，電夠用就好，台電不要違背專業，要勇敢向民進黨蔡英文說不，告訴她能源政策錯了，中部民眾不要燃煤機組！

楊正中議員說，每年減煤1％的公投提案兩年前獲得近800萬票民眾支持，但蔡英文政府就是不理，「人民最大」，中央政府不要官逼民反。

吳瓊華議員指出，她知道台電基層員工很辛苦，但我們以及下一代都要健康的肺，中火是在地最大污染的工廠，2號機請停止運轉，3號機也不要違法啟動。沈佑蓮議員則要求台電中火要儘速興建室內煤倉，不要放任高污染的煤炭露天放置，這會產生很大的污染。

陳情眾人在大聲疾呼下，台電台中火力發電廠的廠長最後走出柵門，出面接下請願書，並承諾會將相關訴求向高層及中央反映。

(中時 )