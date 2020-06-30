受到新冠肺炎疫情衝擊，國銀2020年前五月獲利大衰退，尤其是海外分行獲利較去年衰退逾3成。金管會銀行局副局長黃光熙30日指出，國銀2020年前五月獲利較去年同期減少222億元、年減13.8％，其中，獲利衰退幅度最多的是海外分行，較去年減少了61.3億元、年減34.2％，較上個月比起來更衰退逾4成，主要是利息收入減少、備抵呆帳增加所致。

黃光熙分析，國銀2020年前五月稅前盈餘只有1,386.2億元，較去年同期減少222億元、年減13.8％，衰退原因主要是受到新冠肺炎疫情影響，國內外市場劇烈波動下，導致國銀金融資產負債評價縮減。

黃光熙表示，此次疫情對金融環境變化已產生直接、間接影響，尤其現在各國又出現新的變數，可能第二波疫情又再起，對金融業的影響要再了解。所以5月獲利衰退，與市場預期心理、景氣因素、疫情等都有關。

就單月來看，5月單月國銀獲利272.3億元較上個月304.4億元減少了32億元、月減10.5％，較去年同期也減少59.1億元、年減17.8％，黃光熙指出，主要是金融資產負債評價利益減、投資淨利也減少。據銀行局統計，5月份包括投資收益、其他淨收益較4月減少53億元、較去年同期減少9億元。

不過，國銀在大陸地區分行的獲利不管是前五月還是單月，較去年同期都呈現成長趨勢。國銀大陸分行5月獲利3.8億元，較去年5月增加1億元、年增35.6％，前5月獲利達23.8億元，較去年同期增加3.8億元、年增19.2％。黃光熙分析，主要是基期較低的關係，大陸獲利基期低，所以只要增加一點就會有很大的變化。

金管會也公布國銀逾放狀況，截至2020年5月底止，本國銀行放款總餘額新臺幣30兆6,277億元，較上月底增加2,421億元；逾期放款金額為749億元，較上月底增加12億元；逾期放款比率為0.24％，與上月底及去年同期相同。本國銀行備抵呆帳占逾期放款之覆蓋率為563.14％，較上月底571.84％減少8.70個百分點，整體備抵呆帳提列情形仍屬穩健。

(工商 )