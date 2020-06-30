7月15日起，國人即可使用政府發放的振興三倍券消費，台中各大飯店為搶攻三倍券先機，打卡朝聖飯店-順天環匯酒店7/15至8/30推出「三倍券續住優惠」案；台中公園智選假日飯店7/15至12/31推出「振興券住房專案」，只要付款方式包含振興券、不限金額，飯店就送丰盛町2,000餐飲抵用券。

順天環匯酒店營運總監賀威添表示，隨著政府宣防疫逐步解禁，帶起國旅市場一股搶訂旅遊行程及飯店客房，目前在假日已呈現一房難求。因此，順天環匯特別針對選擇平日入住及持有振興三倍券（實體）的旅客，推出「振興三倍券續住」優惠。

賀威添進一步表示，凡預訂「夏日住房專案」並持振興三倍券入住7/15至8/30期間的周日至周四，續住第二晚僅需付1,999元及贈送兩客自助式早餐，住宿兩晚平均僅需2,999元，不僅房價已經優惠2,000元，若兩人入住同房並持振興三倍券全額6,000元消費，等於不用再從口袋掏出一毛錢，每日限量預訂5間。

(工商 )