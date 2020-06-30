今（30）日下午5時許，有民眾在林園區中門里海墘路沙灘上發現一具全裸女屍，海巡人員查看後通報林園分局轄區派出所，警方初步調查，發現該女屍倒臥海邊旁沙灘且面部朝下，經檢視屍體頭部疑有撕裂傷及乾涸血跡，身體其他部分則無傷，不排除朝他殺方向偵辦。

海巡人員將屍體移往殯儀館，警方從屍體身上多處傷口研判，不排除有他殺嫌疑。（圖／海巡署提供）

警方表示，案件發生後，有熱心民眾致電警局表示，死者疑似為以前的高中同學，並提供姓名，警方依照民眾提供資料找到死者家屬，目前已確認死者身分為59歲的蔡姓婦人，至於死亡原因，警方不排除有他殺之嫌，但仍有待調查。

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(中時電子報)