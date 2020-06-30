摩根士丹利前亞洲區主席、耶魯大學資深研究員羅奇（Stephen Roach）先前警告，美國美國政府赤字不斷增加而儲畜率卻持續下降，可能導致美元兌其他主要貨幣暴貶35%。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，美元地位若崩潰，人民幣想取代還有一大段路要走，但無論如何，新台幣在近期強漲趨勢下，勢必迎來關鍵轉捩點。

謝金河表示，這次疫情衝撞全球經濟，很多專家包括魯比尼、吉姆．羅傑斯等都有非常驚悚的言論，至於這次Stephen Roach聲稱美元暴跌35%也是，Stephen Roach在美國總統川普上台以來就不斷唱衰美國經濟。謝金河指出，Stephen Roach長期看好香港及大陸經濟，這次疫情來襲，最恐懼的一刻，美元指數一度暴衝到102.992，新興市場貨幣全部暴跌，至於這次美元指數回落到97，也讓全球經濟鬆口氣。

從技術面來看，美元進入短現空頭排列，並出現死亡交叉，這是強烈美元走弱的訊號，如果美元指數再崩35%，回落到70左右，可能會有幾個現象：美國經濟崩潰、或是世界上出現一個比美國還強大的經濟體，這個國家所發行的貨幣可以取代美元。不過，從人民幣的流動性來看，想要取代美元還有很大一段路要走，加上美元指數94.65關卡沒跌破，更不能一廂情願認為美元會崩潰。

謝金河認為，目前新台幣強升，這幾天匯價逼近29.5，在過去30年，新台幣成長軌道大多落在30到35之間，未來5年、10年，也許新台幣會進入20到30大區間，新台幣超強走勢，可能給台灣30年以來前所未有變化，這將是台灣的大時代。

(中時電子報)