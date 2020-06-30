立法院國民黨團28日在總召林為洲帶領下，攻入立院議場占領主席台，全力杯葛監委人事案。29日上午民進黨立委強行清場時，國民黨立委洪孟楷慘遭綠委勒頸，但雙方對於誰先動手各執一詞。今(30)日洪孟楷在臉書PO出影片指控是邱議瑩先動手，還釣出前立委顏寬恆留言。

洪孟楷指控，昨日立院攻防戰中，他遭民進黨立委吳秉叡勒頸，讓他無法呼吸，並指責綠委吳秉叡鎖喉是「殺人暴力」，而綠委張宏陸、吳秉叡則指洪偷襲女立委。

對此，洪孟楷在臉書上PO出一段昨日立院混戰影片表示，「影片會說話！原來是邱議瑩對洪孟楷動手！」他還原當時情況指出，「是邱議瑩委員手出腳出，要阻擋孟楷進入議場，洪孟楷並沒有對女性委員動手！」並呼籲民進黨不要轉移焦點，含血噴人，同時要求吳秉叡向社會大眾道歉。

洪孟楷的這則天文還釣出同黨籍的前立委顏寬恆留言，「邱議瑩不意外，我以前也被他咬」，洪孟楷則回應，「謝謝顏委員 一起加油」。其他網友則留言，「覺得雙方應該一起開記者會，說明還原過程……不能被冤枉也不能冤枉別人」、「這下有圖有真相了啦」、「委員應該提告，否則只是更助長他們的無法無天」。

顏寬恆在洪孟楷臉書上留言。(取自臉書)

(中時電子報)