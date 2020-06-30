中共人大常委會以全票通過《香港特別行政區維護國家安全法》（俗稱「港版國安法」），國民黨今晚發聲明，鄭重呼籲中共當局應正視曾對香港人民許下「港人治港、高度自治」的政治承諾，尊重並維護香港民主制度以及追求自由的精神。

國民黨也指出，港版國安法通過後，可能加遽香港社會對立及衝突，因此中共應避免觸動港人的敏感神經，且應與香港各界進行溝通以降低衝突、重視香港司法的高度自治，才為修補大陸與香港間脆弱互信基礎的上策。

國民黨強調，基於與香港的特殊淵源及同胞情懷，始終支持港人為維護自身獨特地位所發起的行動，只要有利港澳人民自由、民主、人權及繁榮，國民黨都樂觀其成。國民黨立法院黨團也已依《中華民國憲法》精神與規範，就港澳條例提出更加完善港人庇護規範的具體修法作為，以為港人爭取民主自由的堅實後盾。

國民黨另強調，蔡英文總統的「與香港人民站在一起」已淪為口號；同樣一位蔡總統，在今年總統大選前力挺香港，和選後立即降溫，態度上有天壤之別，令人感到錯愕。蔡政府日前提出組成專案小組研議人道救援行動之方案，也不應僅具有象徵意涵而無實質功能；尤其在中共當局通過港版國安法後，蔡政府針對港人權益的保障，應要預先提出更具體的措施，否則只會更突顯選前「挺香港」口號之荒謬，望蔡政府審慎對待。

(中時 )