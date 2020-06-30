警方在陳男屋內搜出1把霰彈槍、2把手槍、30顆霰彈及手槍子彈。（高市苓雅警分局提供／袁庭堯高雄傳真）

警方查獲陳男持有105公克安非他命。（高市苓雅警分局提供／袁庭堯高雄傳真）

毒品交易「黑吃黑」爆槍戰！高市苓雅分局30日攻堅陳姓主嫌租屋處，當時陳男正雙手持槍準備駁火、遭警方即時鳴槍制止，員警也在屋內起出霰彈槍、手槍、安非他命等毒品。

6月23日25歲的許姓男子自行到大同醫院急診，醫護人員發現許男明顯受槍傷後報警。警方前往追問槍擊原因，許男不敢吐實。警方調閱監視器後，發現許男有同夥，6月24日在仁武區某汽車旅館查獲陸姓、鐘姓2名男子，6月29日在前鎮區崗山東街逮捕張姓男子，另追出涉嫌開槍的陳男躲藏在鳳山區北賢街某大樓。

今日上午，警方大陣仗包圍陳男住處，請鎖匠開鎖後攻堅入屋。當時員警衝入屋內大喊「趴下！」時，發現陳男竟兩手持槍、準備抵抗。員警當下立刻對天花板鳴槍，同時撲向陳男緊抓他雙手，才沒讓陳男得逞。

警方也在陳男屋內搜出1把霰彈槍、2把手槍、30顆霰彈及手槍子彈，以及105公克安非他命。

警方查出，陳男、許男兩人相約涉嫌交易K他命毒品，陳男認為許男的毒品價格太高，雙方討價還價時起了衝突，陳男朝許男雙腳連開6槍，其中3槍打中許男雙腿及左腳掌，陳男還搶走許男毒品逃逸，許男最後自行開車就醫。

警方將一干人等依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

(中時 )