大林鎮公所今年度總預算年初時未通過大林鎮民代表會審議，延宕數月，大林鎮公所依據地方自治法規定行文請嘉義縣政府介入，嘉義縣政府依照公所及代表會提出的資料，考量大林鎮公所執行量能，逕為決定核定大林鎮109年度總預算為1億9504萬9000元，並行文給大林鎮民代表會依預算法程序辦理，大林鎮長簡志偉則表示尊重。

大林鎮公所109年度總預算原先編列兩億4153萬2000元遭代表會退回，4月初時公所行文縣府希望介入處理，民政處長楊健人表示，收到公文後先由公所與代表會協商，協商未果後由縣府祕書長羅木興召集財稅局、主計處及民政處三個單位共同討論核定金額，考量公所足以維持基本運作並評估公所執行能量後，核定大林鎮公所109年度總預算為1億9504萬9000元。

楊健人指出，核定標準是由108年公所的決算數扣掉108年度計畫型補助，加上109年的計畫行補助及所需的配合款得出的金額，若公所有新計畫則需提追加預算送代表會審議，楊強調，縣府介入解決是特例，未來希望公所及代表會能正常運作。

大林鎮長簡志偉說，預算延宕近半年終於落幕，雖核定金額與公所所提差距約5000萬元，但仍尊重縣府，目前也請各科室評估影響中；大林鎮民代表會主席謝明瑞表示，事件已和平落幕，核定金額應足夠公所維運鎮政，希望公所好好處理鎮政。

(中時 )