苗栗縣議會與基隆市議會締結姊妹會，以推動兩地文化、體育、觀光及產業發展為目標，並且加強議政經驗交流。（何冠嫻攝）

苗栗縣議會與基隆市議會長期互動交流緊密，30日締結姐妹會深化兩會合作，創下全國議會首次締結姐妹會的里程碑，將加強兩地議政經驗交流，彼此合作學習，促進基隆、苗栗的建設繁榮發展。

今年原定3月及6月的全國議長及副議長聯誼，因新冠肺炎疫情影響停辦，苗栗縣議會指出，經主辦的苗栗縣、基隆市議會討論，決議將於7月在苗栗縣聯合舉辦，因此促成姐妹會的締結，兩地方議會締結姐妹會更是創下全國首例。

苗栗縣議會議長鍾東錦、基隆市議會議長蔡旺璉30日簽定友好交流合作協定，將本於資源共享、合作互惠原則，以推動兩地文化、體育、觀光及產業發展等交流為共同目標，並加強議政經驗交換、積極參與雙方活動，鼓勵各項交流活動與互訪。

鍾東錦表示，蔡旺璉議事運作經驗豐富，基隆市議會對於監督市政建設的理想和願景，值得參考借鏡，期盼透過締結姐妹會，深化未來緊密合作，促進基隆市、苗栗縣建設繁榮發展，增進民眾生活幸福。

蔡旺璉也說明，基隆市、苗栗縣議會締結姐妹會，成為台灣議政發展的新里程碑，更在後疫情時代，為地方議政交流注入活水，7月兩會將合辦的全國議長及副議長聯誼，成為兩地交流首部曲，期許未來推動更多具體合作與交流事項。

(中時 )