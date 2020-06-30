交通部長林佳龍表示，紓困3.0在7月底前會定案，他期待7月立法院臨時會能提出審議。由於本會期第1次臨時會議程已排定，黨政人士說，第1次臨時會已來不及，是否要舉行第2次臨時會，尊重立法院決定。

新冠肺炎國際疫情尚未緩解，影響國內下半年產業發展，製造業等外銷產業深受衝擊，訂單可能大幅銳減。包括交通部、經濟部分別提出新的產業紓困方案，要針對接下7到9月受衝擊產業給予相關補助。日前行政院副院長沈榮津及祕書長李孟諺已與各部會盤整紓困內容，主計總處也將重新檢視紓困以來各部會「移緩濟急」項目，並回補相關預算。

據了解，涉及下一波產業紓困的相關部會，近日將向行政院長蘇貞昌提出報告，交通部紓困3.0也是報告內容之一。林佳龍今天表示，交通部的紓困屬於特別預算，需要政院編列，並向立法院提出。

由於第1次臨時會己排定議程，但蘇揆仍希望能儘快處理紓困預算，黨政人士說，若行政部門認為推動下一波紓困有急迫性，也可能徵詢立法院民進黨團意見，不排除舉行第2次臨時會。

針對新冠肺炎衝擊，立法院已通過2100億元特別預算。黨政人士說，要動支2100億元的預算「不是編了就可以一直花」，行政部門仍要針對紓困內容提出預算案，並由蘇揆親自到立法院進行報告。

(中時 )