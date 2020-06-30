文化部因應疫情相繼推出紓困1.0及2.0相關措施。文化部長李永得透露，2.0尚在處理中，行政院現正在規劃紓困3.0，文化部也因應於此開始盤點預算，「產業要復甦、回到正常水位需要時間。」

李永得今(30)日傍晚受電台指持人蔡詩萍專訪，提及紓困進度，他表示紓困1.0已全部完成，紓困2.0因需要多重審核，所以仍在處理中。至於紓困金額是否能補貼藝文團體因疫情的損失，他坦言「當然還是有很多紓困不夠的聲音。」

李永得表示，「我們當然知道大家都很辛苦，但錢也是納稅人民的錢，政府對環境因素的損失可以予以補貼，雖然可能不太夠，也是不無小補，但目前藝文界回應仍不錯。」

此外，李永得在本月初曾向外界預告，台中市府將會在一個月內提出國立漫畫博物館新選址。今日他也表示，台中市府已提出三個地點供相關專家學者評估，估計最快一個月後能再進行後續確認。

(中時 )