中華電信與苗栗縣政府聯手打造「縱谷中的智慧桃花源」，協助南庄、獅潭、泰安等3鄉，結合科技行銷在地觀光，提升在地活動、店家特色的曝光率，吸引全台遊客體驗在地深度旅遊。

中華電信與縣府合作，去年7月在經濟部工業局指導下，執行「智慧城鄉生活應用補助計畫」，將智慧科技服務導入南庄、獅潭、泰安鄉公所在地商家，建置專屬的「打造縱谷中的智慧桃花源」入口網站，並舉辦線上抽獎活動，增加曝光度。

中華電信苗栗營運處指出，為提升店家能見度，協助鄉公所與110個店家，導入聊天機器人服務及[email protected]商圈社群經營，透過自動化客服及商家資訊、商品介紹等查詢功能，幫助在地商家智慧轉型。

針對3鄉店家及地區發展重點，中華電信建置3鄉聯合宣傳網站，透過Free Wi-Fi提供旅客「看廣告即可免費上網」服務，強化活動宣傳量能，至今吸引超過1萬5000人次上網瀏覽。

另，中華電信也以大數據人潮人流分析技術，精準掌握人潮聚集點以及商家聚集密度、客源，並提供給鄉公所作為未來辦理活動行銷投放資源的參考依據，為店家帶來更多效益。

(中時 )