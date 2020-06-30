知情人士透露，優步正提出以26億美元收購美國的美食外送平台Postmates，只要談判成功，最快就可望在本周對外公布。雖然Postmates是美國主要美食外送平台裡規模最小的業者，但去年以來已跟幾個潛在買家進行收購談判。

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