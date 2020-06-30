知情人士透露，在美國擁有逾1,200家必勝客和385家溫蒂漢堡的特許經銷商NPC International最快周二聲請破產保護。其1月底未支付近8億美元貸款的利息後，已跟債權人提出可能聲請破產保護安排。NPC未立即評論相關報導。

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