NPC International最快周二聲請破產保護 19:452020/06/30 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 知情人士透露，在美國擁有逾1,200家必勝客和385家溫蒂漢堡的特許經銷商NPC International最快周二聲請破產保護。其1月底未支付近8億美元貸款的利息後，已跟債權人提出可能聲請破產保護安排。NPC未立即評論相關報導。 (工商 ) #NPC #聲請破產保護 #International #知情人士 #美國 也許您會感興趣 財經熱門新聞 川普猛追殺 北京不報復？專家爆陸最致命武器 - 財經 Fed老大又曝警訊！美股散戶剉咧等… - 財經 華為慘遭祭旗…陸半導體掰了老美！ 日企驚爆大啖肥單 - 財經 香港問題炸開！陸美打金融戰 4大銀行32兆資金恐遭殃 - 財經 基美補！今、明年估挹注國巨4.2元、7.74元 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。