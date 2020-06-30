7月起有多項民生新制小確幸上路，最大好康屬振興三倍券，國民人人可拿1000換3000元，食衣行育樂皆可用，快樂去消費；「安心旅遊」方案也上路，團體旅遊每人每日補助700元，自由行補助住宿一晚1千元，離島還可享加碼一次。不僅此，客貨運業駕照持照年齡有條件放寬至68歲，實價登錄責任則回到「買賣雙方」身上，申報若「逾期」及「資訊不實」罰則將更加明確，購屋者得小心。

7月新制如下整理:

《振興三倍券》

疫情趨緩，7月起臺灣進入振興階段，振興三倍券自7月1日~7日起可預訂，和口罩預訂方式一樣，可去超商或網路預訂實體券，如此可不必排隊。數位券在網站上綁定使用信用卡，累積刷三千可在ATM退二千，郵局簽帳卡也視同信用卡加入數位三倍券行列，行動支付亦同，先去網站或APP完成綁定。三倍不能在電商消費，除非需到實體店享受的才可使用，目前有電影、演唱會、體育賽事等58項白名單可用，三倍券在12月31日前使用完畢。

《安心旅遊》

7月起39億「安心旅遊」方案也登場，不分平假日適用，團體旅遊每人每日補助700元，自由行補助住宿房價一晚1千元，離島可享加碼一次，等於每人最多2千元；高中（19歲）以下國民暑假免費無限次暢玩國內22家觀光遊樂園；交通部透露，研擬再加碼20億預算。

《大型車職業駕駛年齡提高》

考量人口高齡化、且延後退休年齡是國際趨勢，7月起有條件放寬汽車運輸業所屬「大型車職業駕駛人」，駕照持照年齡從現行65歲放寬至68歲，但條件是只能上午6點至下午6點工作。

《郵政保單借款》

為配合政府紓困，中華郵政7～12月保單借款利率也全面調降2碼，包含新、舊貸戶，總計9.8萬件受惠。

《財稅新制》

為提供民眾快速查詢過世親人的金融遺產如存款、保管箱、投資理財帳戶、上市櫃股票、短期票券、期貨部位、壽險保單、基金及信用報告等，金管會與財政部跨部會合作，民眾可於全臺五區國稅局申請查詢過世親人的金融遺產，首次免手續費。

《實價登錄》

7月起新制將申報登錄責任回歸買賣雙方，即建商需 與購屋者共同申報登錄，如果申報書「交易總價」、「車位個數」以 及「車位總價」等3項價格資訊申報不實，將直接處3萬元至15萬元罰鍰。 實際執行上，買賣雙方要先上網登記實價登錄，列印出申請書後， 再到地政事務所辦理申報登錄和所有權移轉登記。未申報或申報價格不實者，按次開罰3萬至15萬元，申報資訊不實者，按次開罰6千至3萬元。

《內政新制》

綠色櫃檯文件電子化（無紙化）功能、跨直轄市及縣市收辦7項土地登記案件及新增3項試辦項目、推動包租代管業者法制化經營加強查核、移民管理規費可使用信用卡及行動支付等多元方式繳納。

《食品新制》

另四大食品新制上路，衛福部表示，食品過敏原擴增至11項，包含甲殼類、羊奶、堅果類等，若未完整標示將被罰最高300萬。新增「食用油脂、罐頭食品、蛋製品」三種製造業別，納入HACCP食安管制系統，違者可罰6萬～2億元。第三食品從業人員5人以上且資本額未達3千萬元的製造業，應設置衛生管理人員，否則可罰3萬～300萬元。第四俗稱笑氣的「一氧化二氮」列為食品添加物管控，違者可開罰3萬～300萬元。

《勞動新制》

針對200人以上事業單位，應依中央主管機關公告相關指引訂定並執行「呼吸防護計畫」，以保障勞工安全與健康；獎勵多元培力就業計畫執行單位參與振興國旅措施，預計將在7月上旬公告獎勵計劃。

《環保新制》

環保署下半年將開始實施多項新制，包括即日起百貨公司、購物中心恢復禁用免洗餐具，違者最高罰6千元；修正發布飲用水水質標準，加嚴鎳等6項影響健康物質；延長補助非工業鍋爐改造或汰換；「移動污染源燃料成分管制標準」實施，屆時「陸海空」交通工具所使用燃料皆納為管制對象。

《擴大試辦農保》

農委會預計在7月起，擴大試辦農業保險，預計下半年將銷售保單有家禽禽流感、農業設施、木瓜、二期水稻、石斑魚、虱目魚、香蕉收入、芒果、梨、荔枝、鱸魚、吳郭魚、棗及鳳梨，與新增葡萄、桶柑及茶等保險商品。政府對於投保農漁民，提供3分之1至2分之1保險費補助，地方政府也得再提供部分補助。

(工商 )