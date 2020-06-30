根據美國商業圓桌會議(Business Roundtable)所做的最新季調結果顯示，美國經濟短期內恐怕無法完全復甦，CEO的經濟展望指數下探至2009年第二季以來新低，大多數大企業執行長並認為疫情對營運的衝擊至少會延續到2021年底。

商業圓桌會議周一公布第二季季調報告，其中追蹤CEO未來半年的資本支出與聘用計畫的經濟展望綜合指數下探至34.3點，改寫歷史次低，僅高於2009年第一季的-5點。

大多數執行長認為，疫情對營運的衝擊至少會延續到2021年底，而且有將近3分之1的受訪者表示衝擊會延續到2022年。

此外，儘管大多數執行長預期營運狀況在2021年底前可以復甦，但也有2成7的受訪者認為復甦時程會拉長到2022年之後。

商業圓桌會議的成員包括蘋果、通用汽車與嬌生等美國知名的大企業，調查結果顯示在前所未見的疫情危機衝擊下，美國經濟展望存在高度的不確定性。

之前隨著各地區陸續解封，市場樂觀預期美國經濟將順利邁開復甦，不料最近疫情再度升溫，上周五單日新增確診人數飆至逾4.5萬，創下新高紀錄，導致包括德州等地區被迫宣布延後解封計畫。

商業圓桌會議的報告以感染率上揚為由指出，政府需採取更管泛的防疫措施，包括全面戴口罩與重新檢討解封計畫。

在防疫作為方面，部份企業的反應比地方政府來得迅速，諸如蘋果等大企業已宣布疫情熱區的門市或分店暫停營運。

擔任商業圓桌會議理事長的沃爾瑪執行長麥克米隆(Doug McMillon)表示，「對抗新冠肺炎一役離成功還有一大段距離，員工、客戶與社區的健康與安全仍是我們營運的首要目標，我們在此呼籲，聯邦、州與地方政府的議員應共同合作，採取防止疫情進一步蔓延的所有必要措施。」

(工商 )