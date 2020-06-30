吳雪芬最近每天到醫院照顧老公，同時也請女兒在臉書PO出家中收藏的骨董、珠寶照片，盼能賣出好價錢，為老公籌醫藥費、喪葬費，不料屋漏偏逢連夜雨，她28日在醫院被偷了1萬3000元，她驚慌失措，立刻報警，她無奈表示，病房內沒有監視器，掉的錢應該找不回來，只能「自認倒霉算了！」

吳雪芬和老公結婚15年，老公大腸癌轉移成肺癌且惱中風，已於23日轉到安寧病房，連續4天沒有進食，她說，老公生命力旺盛，只是眼睛已看不見、腳仍水腫，護士告訴她有人不吃不喝可撐一至兩周，讓她十分珍惜這最後與老公相處的日子。她也提到，老公與前妻所生的兩個女兒雖有來探病，卻未伸出援手，她才會急著籌錢，「希望替老余找個較好舒適的塔位14萬，若做不到只好讓他去新店山區市公所的塔位2萬元長住了」。

慶幸的是，吳雪芬急售骨董救夫的新聞曝光後，已有好心人去她家中看骨董，前中姐凌蕙蕙也幫忙介紹客人，不過日前有第一位客人上門時，嫌東嫌西沒買，還惹怒她的母親，吳雪芬說，母親認為讓陌生人來家裡很不安全，所以她請女兒幫忙製作臉書，今天賣出了一條2200元的項鍊，她高興報喜「開市了！」

(中時 )