由政府推出的「振興三倍券」即將於本週三7月1日啟動綁定行動支付，7月15日起提供民眾累積消費達3,000元以上即可領取2,000元現金回饋，為共同響應政府推動經濟復甦政策，並同時回饋《ezPay簡單付》會員用戶，藍新金融科技集團旗下《ezPay簡單付》電子錢包APP也加入行動支付使用行列，與母集團智冠科技聯手推出鎖定玩家族群的「炎炎夏日Fun心玩，MyCard遊戲玩家專屬回饋方案」，選擇振興券綁定《ezPay簡單付》消費，就能獲得最高加碼回饋「500元MyCard會員點數」，7月1日起正式開放綁定登記。

在振興券活動期間（109年7月15日至109年12月31日），使用《ezPay簡單付》電子錢包APP並完成登錄綁定，累積消費達3,000元，除了可領回政府發放的現金回饋2,000元，《ezPay簡單付》還將限量送出滿額回饋「200元MyCard會員點數」以及新註冊用戶再加贈回饋「300元MyCard會員點數」，加碼總價值最高可達「500元MyCard會員點數」，陪伴消費者與遊戲玩家歡度炎炎夏日。

智冠集團簡單行動支付公司總經理鍾興博表示，團隊發揮異業結合創意，特別推出《ezPay簡單付》「炎炎夏日Fun心玩，MyCard遊戲玩家專屬回饋方案」，有別於市面上大多數的回饋內容，不但兼顧帶動振興三倍券回饋消費市場，又可以讓消費者同時享有免費玩遊戲，是本次結合集團資源很重要的思考方向，同時也啟動與多家使用《ezAIO簡單收》多元收款服務之品牌門市，洽談通路優惠活動，引導遊戲玩家至實體通路門市進行消費，是相當完整的O2O虛實整合應用，相信可以獲得許多玩家消費族群的青睞。

鍾興博進一步表示，《ezAIO簡單收》多元收款服務，目前也已經陸續推廣於實體通路門市，導入商店涵蓋電信、通訊、3C、文具書店、生活美妝、美甲美睫、機車行、地區性零售店、飯店民宿、餐飲門市、運動門市以及夜市商圈等，ezPay會員只要登入APP，即可於合作商店專區看到完整店家列表，並結合手機地圖進行導航至商店，且為使得用戶能快速掌握振興三倍券活動要點，於7月1日（週三）9點起，也特別於APP內上架振興券專區，只要點入ICON即可進行振興券綁定、專屬回饋活動查詢、累積消費金額等相關訊息。請隨時留意透過官方網站與APP即時更新的官方訊息。《ezPay簡單付》可透過簡易註冊步驟輕鬆綁定，不僅享有快速結帳、免找零，並提供APP內繳納稅金、水費、路邊停車、醫療等各項生活繳費功能，目前更加速拓展支付據點，在本次振興券計畫的帶動下，將可以讓更多消費者體驗到行動支付多元應用的便利性。

而除了《ezPay簡單付》振興三倍券活動，藍新金融科技集團旗下《藍新金流服務平台NewebPay》商店會員，若是經營項目符合「線上刷卡、出門消費」之原則的網路商店賣家，如藝文展演、體育賽事、旅遊活動票券等，即日起可以隨時關注《藍新金流服務平台NewebPay》官方網站公告或是登入平台點選振興券申請專區Banner，即可掌握網路商店向各目的事業主管機關申請核發網站識別標章與適用核准之所需相關資料。

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(中時電子報)