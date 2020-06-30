林口媒體園區現況（戴上容攝）

占地10公頃的林口媒體園區招商案在3月時全數脫標，分別由三井不動產、東森集團及三立影城拿下。東森集團30日舉辦環境說明會，宣布將於明年7月興建總部，並表示會與其他業者成立交通控制中心，開闢交通專案如：員工專車、捷運套票等。

簡報指出，10公頃媒體園區分為A、B、C、D四塊基地，A基地由三井不動產集團取得，將擴大原有Outlet場域；B基地由東森國際拿下，未來將作為國際企業總部，打造辦公大樓、文創中心；C、D基地則由三立影城得標，創立「SET Studio Park」園區將結合實境、娛樂、科技三大元素。

在地議員蔡淑君指出，林口區儲車空間不足，國道容易造成回堵，未來媒體進駐後，勢必帶來車流，交通恐將癱瘓，3間公司應評估交通配套問題，應多利用鼓勵員工搭乘大眾運輸等，企業間千萬不要「各唱各的調」。

蔡淑君也說，施工期間大型工程車進出林口恐衝擊交通，此外工程也將有粉塵、噪音等問題，她要求工程單位務必列出明確的施工時程，且務必按進度執行；林口區長藍品畯說，市長侯友宜致力招商，媒體園區將帶動地方經濟發展，公所會盡力協助施工期的問題。

東森國際董事長廖尚文表示，將與其他業者成立交通控制中心，彙整高速公路及周邊道路交通資訊、加強車輛動線導引，並聯合市府網絡發布交通資訊，也會與客運業者開闢員工專車，降低私人通勤旅次等措施。

至於會中提及環境、空氣品質與噪音振動部分，廖尚文說將在計畫區種植植披，施工期間也會覆蓋防塵布、選擇低音量及振動的機具，並定期監測，若超過管制標準將火速改善，也會向市府定期報告。

(中時 )