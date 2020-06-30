行政院力推振興三倍券，明天開始開放綁定及預約。行政院長蘇貞昌也在臉書邀約，明天上午9點開始綁，7月15日開始刷。

為了怕民眾不了解，蘇揆還說，「綁定」就是上網領三倍券、選擇支付方式的意思。民眾領三倍券，如果不想排隊，就去刷信用卡、掃行動支付、嗶悠遊卡，或其他電子票證。不必出門領券，還能賺加碼，怎麼綁，怎麼賺！

蘇揆說，消費滿3000元就回饋你2000元 。三倍券不只超方便，還讓您賺優惠，一起踏入數位新時代，消費衝起來、大家買起來！

(中時 )