蘇揆邀約民眾三倍券數位消費 19:452020/06/30 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇揆臉書行銷三倍券(蘇揆臉書擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院力推振興三倍券，明天開始開放綁定及預約。行政院長蘇貞昌也在臉書邀約，明天上午9點開始綁，7月15日開始刷。 為了怕民眾不了解，蘇揆還說，「綁定」就是上網領三倍券、選擇支付方式的意思。民眾領三倍券，如果不想排隊，就去刷信用卡、掃行動支付、嗶悠遊卡，或其他電子票證。不必出門領券，還能賺加碼，怎麼綁，怎麼賺！ 蘇揆說，消費滿3000元就回饋你2000元 。三倍券不只超方便，還讓您賺優惠，一起踏入數位新時代，消費衝起來、大家買起來！ (中時 ) #三倍券 也許您會感興趣 政治熱門新聞 贊同國民黨佔領立院這訴求？2.3萬名網友投票結果令人吃驚 - 政治 有高人指點李眉蓁競選團隊？港媒曝謝龍介任發言人關鍵 - 政治 立院衝突 高嘉瑜奇葩照成意外亮點！網笑：網美都這樣 - 政治 最新民調出爐 10大政治領袖排名 冠軍竟是他！ - 政治 李眉蓁競選團隊出爐 支持者看到名單大喊：贏了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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