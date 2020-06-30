花壇鄉農會總幹事顧碧琪（左），以優雅女神奧黛麗‧赫本短髮造型現身，與來賓們在茉莉花壇夢想館內，一同品嘗無毒茉莉花茶，她也仔細向彰化縣長王惠美介紹今年2020年主推的兩款精品花茶。（謝瓊雲攝）

花壇鄉種植的茉莉花面積為全國之冠，在花壇鄉農會努力推廣下，費時7年找出薰製花茶的最佳方法，一步步將無毒茉莉花茶逐漸推廣至全國、甚至國際，講究時尚美學的包裝也屢屢榮獲設計大獎。（謝瓊雲攝）

花壇鄉農會總幹事顧碧琪努力行銷推廣無毒茉莉花茶，今年農會首度攜手鄉公所，聯合行銷花壇鄉茉莉花和竹筍兩大特產，她也以赫本頭短髮造型亮相，以女神的經典妝髮，呼應純白茉莉花純潔高雅的印象。（謝瓊雲攝）

花壇鄉農會茉莉花壇韻茶季首度與鄉公所竹筍節活動聯合宣傳，請來在地的全國麗園大飯店，以時令盛產的綠竹筍、麻竹筍，設計烹調出一桌美味的竹筍大餐。（謝瓊雲攝）

花壇農會總幹事顧碧琪介紹今年2款新款精品禮盒，色彩華麗又高雅，走時尚宮廷風，將有機轉型茉莉花香片融入高山茶、金萱茶中，歡迎民眾來品茗。（謝瓊雲攝）

赫本頭女神 行銷花壇無毒茉莉香花

潔白芬芳、美麗的茉莉花開了！花壇鄉農會、鄉公所首度攜手合作，舉辦茉莉花壇韻茶季暨竹筍節，總幹事顧碧琪特地以女神「赫本頭」短髮造型、盛裝出席宣傳記者會，象徵今年度活動將更具時尚感，還要全力將精品茉莉茗茶推向國際。

每年7月茉莉花盛開，花壇鄉農會都會辦活動推廣無毒茉莉花，今年除了農特產、美食展、盆栽手作，還有茉莉戀歌與迷你影展，在茶韻中融入音韻與時尚元素；今年更將首度與彰化縣政府合作，北上舉辦茉莉新品發表，讓花壇茉莉花走出地方，傳香國際。

彰化縣長王惠美表示，近年花壇農會積極將茉莉花品牌化、進軍國際，今年主打精緻的茉莉花香氛包裝，將傳統烏龍茶、金萱茶加入茉莉花，喝來帶有香氣，感受很不同，歡迎多多選購。

顧碧琪表示，農會同仁費時7年苦心鑽研花茶薰製的最佳配方，今年主推風雅茉莉御茶、極致茉莉茶韻2款精品禮盒，包裝設計著重時尚美學，重視材質和華麗高雅配色，歡迎踴躍到茉莉花夢想館品茗。

她說，純白的茉莉花，給人清新高雅的感覺，就像永遠的女神奧黛麗‧赫本一樣，永遠優雅、純真，因此在同仁建議下特別以赫本頭，出席宣傳活動，也藉此呼籲今年首度舉辦的迷你影展活動。

鄉長顧勝敏說，竹筍要趕在天亮露水未乾前採收、立即直送批發市場，多數青農不願投入，盼透過活動帶動觀光，結合飯店主廚開發花筍大餐，提升竹筍產值。

今年花筍節7月4日在長沙舊營區登場，有竹筍料理評比、趣味闖關與童玩體驗，和美食饗宴；韻茶季則於7月17、18兩天在花壇農會舉行，活動內容豐富多元，還結合全國麗園大飯店推出筍子大餐，令人食指大動。

(中時 )